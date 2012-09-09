Крымчанка «Мисс-Земля» украсила обложку эротического журнала

Участница конкурса красоты «Мисс Земля» Людмила Кузьмина появилась на обложке эротического журнала.
В этом году на конкурсе «Мисс Земля» Крым будет представлять 24-летняя Людмила Кузьмина из Симферополя, сообщает an.crimea.ua.
Девушка уже имеет титул второй вице-мисс «Королевы Украины 2012». К участию ее готовит подруга и прошлогодняя финалистка «Мисс Земля» Нина Астраханцева.
Кроме участия в конкурсах Людмила активно занимается своим экопроектом по наведению чистоты в городе и собирается стать финансистом.
Фото: an.crimea.ua видео: youtube.com
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