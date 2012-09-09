В Одессе экс-милиционер на "Мерседесе" расстрелял человека

В Одессе бывший сотрудник уголовного розыска Суворовского районного отдела милиции расстрелял в ночь с субботы на воскресенье человека, сообщает Сегодня.

Причиной убийства стал конфликт на дороге, якобы, убитый и убийца не пропустили друг друга.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко подтвердил факт убийства человека, однако не смог подтвердить информацию о том, кем был убийца и чем был вызван конфликт.

Однако СМИ, со ссылкой на собственные источники в МВД, утверждает, что личность преступника установлена, однако задержать его пока не удалось – он подался в бега.

Напомним, в Луганской области за убийство жены суд приговорил бывшего милиционера к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.

Убитая также была сотрудником милиции.

По данным пресс-службы МВД, экспертиза признала, что подсудимый во время убийства находился в состоянии аффекта. И это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Фото: segodnya.ua

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