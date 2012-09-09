Немцы предпочитают жить в коммуналках

{1-}Любой немец может позволить себе отдельное жилье, однако многие из них предпочитают жить в более тесном соседстве.

Германия традиционно считается страной арендаторов, особенно с учетом того, как быстро дорожает недвижимость в крупных городах. Подавляющее количество немцев сегодня предпочитает снимать квартиры, пишет Prian.ru

По данным статистики, около 16 миллионов немцев выбирают "одинокую" жизнь, на долю же любителей коммунального жилья приходится больше 1,7 миллиона человек. Конечно, большую часть из них составляют студенты, для которых общежитие - стандартный жизненный этап, однако в крупных городах находятся и добровольные любители коммуналок, сообщает DW

Причины у всех свои, и боязнь одиночества - отнюдь не основная из них. Эксперты считают, что взрослые люди, не состоящие в близких отношениях, часто селятся вместе из практических соображений.

Нередко немцы готовы жертвовать одиночеством в обмен на экономию: квартиры в престижных районах по карману далеко не всем, но в складчину вполне "подъемны". Анна, Флориан и Соня, кроме того, наслаждаются "разделением труда": девушки ведут хозяйство, а юноша выполняет всю мужскую работу по дому.

Случается и так, что соседей ищут по интересам. Так, нескольким матерям-одиночкам проще жить вместе и помогать друг другу с воспитанием детей и ведением хозяйства. Штефани Вальк выбрала в соседки такую же одинокую женщину с ребенком, как и она сама.

Оплачивать аренду, если приезжаешь в квартиру всего несколько раз в месяц, довольно накладно - командировочным жильцам достаточно небольшой квартиры в складчину, если их командировки не совпадают.

фото: gazetasng.ru

Новости по теме:

К выборам в Киеве подорожает аренда квартир



"Доступные" квартиры обходятся бюджету в миллиард гривен



Программа дешевой ипотеки тормозит: не хватает денег и квартир

