В Днепродзержинске задержали двух депутатов за драку электрошокерами

{1-}В Днепродзержинске задержали двух депутатов горсовета, которые два года назад с использованием электрошокеров нанесли телесные повреждения трем лицам, передает УНИАН.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью МВД, указанные депутаты - члены постоянной комиссии по вопросам предпринимательской деятельности, бытового и торгового обслуживания.

В феврале 2009 года на территории автотранспортного цеха Днепродзержинского водопроводно-канализационного управления коммунального предприятия Днепропетровского облсовета, действуя из хулиганских побуждений, они совместно с неустановленными лицами с применением электрошокеров умышленно нанесли легкие телесные повреждения трем местным жителям и причинили физическую боль четвертому.

Депутаты, один из которых является кандидатом в народные депутаты, задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины и доставлены в изолятор временного содержания Днепропетровского городского управления милиции.

Досудебное следствие по данному уголовному делу продолжается.

фото: nua.in.ua

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