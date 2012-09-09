Садальский винит Михалкова в смерти актера Белявского

{1-}Актер Станислав Садальский уверен, что артист Александр Белявский покончил с собой из-за нищеты. Союз Кинематографистов не обеспечивал достойного существования погибшему артисту, заявил Садальский в интервью "Русской службе новостей".

"Сейчас говорят, что Саша был невменяем. Это неправда. Саша бросился из окна, потому что невозможно было жить на то, на что актеры существуют. Я обращаюсь к Михалкову, чтобы он добился, чтобы актерам платили деньги", - заявил он.

"Не должны старые актеры жить в нищете, не должны они искать из нее выход в окнах! Ведь это золотой фонд нашего кинематографа, эти люди в свое время внесли миллионы в государственную казну, на этих фильмах выросло не одно поколение, их бесконечно крутят по ТВ, реклама в них стоит бешеных бабок!

Так пусть председатель нашего Союза кинематографистов сделает так, чтобы каждый актер даже за самый маленький эпизод получал свою копейку. Так принято во всем мире кроме России!

Я всегда привожу в пример Дину Дурбин - ей сейчас уже больше 90 лет, а она да сих пор живет за счет тех нескольких фильмов, в которых снялась ребенком", - написал Садальский в своем блоге.

При этом Садальский отметил, что давно не общался с Александром Белявским. Садальский и Белявский сыграли вместе в фильме "Небеса обетованные". Снимались они и в картине "Место встречи изменить нельзя", однако общих эпизодов в этом фильме у них не было.

Напомним, народный артист России Александр Белявский погиб в субботу в Москве. Ему было 80 лет. По версии следствия, он добровольно ушел из жизни. Тело Александра Белявского обнаружили около часа дня у дома 26 в Большом Тишинском переулке.

Известность и народную любовь Белявскому принесла роль криминального авторитета Фокса из сериала "Место встречи изменить нельзя", но на счету актера сотни работ.

фото: russianewsreport.ru

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