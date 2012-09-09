Подробности кровавой разборки в Одессе: 2 криминалитета не поделили официантку

Появились новые подробности кровавого происшествия в Одессе, пишет "Сегодня",

Как сообщал ранее Главред, экс-милиционер застрелил человека и подался в бега.

Милиционеры ради квартир убили еще двух киевлян

По версии источников в одесской милиции, Владимир К., которого сегодня утром застрелил экс-оперативник, повздорил с ним в баре неподалеку от места преступления.

«Оба засиделись в кафе допоздна, пили водку. Потом начали ссориться из-за официантки, причем зачинщиком был Михаил, он приударял за девушкой. А Владимир имел свои виды на официантку, поэтому он хорошо надавал по шее сопернику, а потом ушел», — рассказали правоохранители.

Экс-милиционера, который убил 26-летнего одессита, вновь отправили в СИЗО

По информации собеседников, Владимир К. был хорошо известен милиции по прозвищу «Книжник». «Его подозревали в причастности к незаконным сделкам с валютой. Но и Михаил после ухода из милиции (в звании старшего лейтенанта, — ред.) тоже занялся незаконными делами. На поселке Котовского его знали по прозвищу «Миша Толстый».

В последние годы он владел подпольным залом игровых автоматов». Интересно, что у погибшего при себе было найдено два мобильных телефона, 9965 гривен и $100, однако деньги убийцу не заинтересовали.

Фото: segodnya.ua

Новости по теме:

В Одессе экс-милиционер на "Мерседесе" расстрелял человека



Милиционер из табельного оружия застрелил школьника



В Луганске за жестокое убийство жены милиционер получил год тюрьмы



Беспредел в Житомире: милицейские «шишки» расстреляли пять человек в кафе

