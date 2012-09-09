Видео чудо-гола датского вратаря стало хитом Интернета

В Дании видео матча между командами "Бикерод" и "Фрэм" стало хитом в Интернете, благодаря чудо-голу вратаря Якоба Кохлера.

На 92-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу "Бикерода" голкипер гостей побежал в штрафную соперника, чтобы принять участие в розыгрыше углового. После навеса и скидки мяч попал к Кохлеру, вратарь сгруппировался и пробил "ножницами" в падении через себя.

Таким образом, он спас свой клуб от поражения, а заодно стал звездой Интернета, благодаря снятом болельщиком видео. По отзывам специалистов и простых любителей футбола, этот гол можно назвать лучшим из когда-либо забитых вратарями.

Мяч Кохлера можно сравнить с голом Уэйна Руни, который был признан ФИФА одним из лучших в 2011 году. Нападающему "Манчестер Юнайтед" после навеса от Нани удался мощнейший и потрясающий по красоте удар через себя точно в "девятку" ворот "Манчестер Сити".

Видео: youtube.com

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