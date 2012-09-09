Библия Элвиса Пресли ушла с молотка за 94 тысячи

{1-}На британском аукционе Библию, принадлежавшую королю рок-н-ролла Элвису Пресли, продали за 94 тысячи долларов. Ее приобрел один из поклонников звезды.

Оценочная цена была превышена почти в 2,5 раза. Книга была подарена Элвису Пресли на Рождество 1957 года. С тех пор она сильно истрепалась, на ее полях сделано множество заметок рукой знаменитого исполнителя, пишут "Вести.ру".

Аукцион приурочен к 35-й годовщине со дня смерти певца, скончавшегося от передозировки снотворного 16 августа 1977 года.

Напомним, на торги были выставлены и трусы певца. Оценочная стоимость необычного лота составляла семь-десять тысяч фунтов стерлингов (11-16 тысяч долларов).



Как сообщалось, певец надевал их под один из своих знаменитых сценических костюмов во время концерта в 1977 году. Трусы выполнены из тонкой ткани, поскольку Элвис Пресли терпеть не мог, когда швы его белья были видны на видеозаписях концертов.



По словам прежнего владельца лота, редкая вещица была обнаружена в доме отца легендарного музыканта. Эти трусы являются частью собрания из порядка ста лотов, которые вскоре будут выставлены на торги.

фото: /latelynews.org



Новости по теме:

35 лет назад умер король рок-н-ролла Элвис Пресли



С аукциона продают трусы Элвиса Пресли



Склеп Элвиса Пресли сняли с торгов



