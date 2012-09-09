Семилетняя дочь застреленных во Франции британских туристов вышла из комы

{1-}Семилетняя девочка убитых во Франции туристов из Великобритании, которая стала свидетелем убийства своих родителей, вышла из состояния комы и скоро ответит на вопросы полиции. Об этом заявил прокурор города Аннеси Эрик Майо.

"Она (Зайнаб) вышла из искусственной комы, и ей дали успокоительное", - сказал генпрокурор. Как сообщалось, полиция подозревает, что убитые во французском департаменте Верхняя Савойя трое членов британской семьи стали жертвами заказного убийства, передает "Интерфакс".

Полицейские заявили, что профессиональный характер убийства - всем жертвам выстрели в лоб - указывает на то, что это заказное убийство, возможно, на почве семейной драмы.

Полиции удалось узнать, что перед отъездом во Францию Саад аль-Хилли, один из убитых, сообщил соседу Джеку Солтмэну о неких опасениях и попросил его присмотреть за домом. При этом Солтмэн отказался раскрывать детали разговора с погибшим. Ранее полиция рассматривала версию о нападении на семью с целью угона машины или грабежа. Но выяснилось, что ничего не было украдено. Дверцы машины были заперты, мотор работал, когда полиция прибыла на место преступления.

Напомним, трое британцев были обнаружены застреленными в автомобиле в Верхней Савойе, еще один гражданин Франции - велосипедист был найден мертвым недалеко от места происшествия. В автомобиле обнаружили тела мужчины, его жены, а также пожилой женщины.

Убитого мужчину звали Саад аль-Хилли - это 50-летний иракский бизнесмен, который проживал с семьей в Англии. У него было британско-иракское гражданство. У пожилой женщины обнаружили шведский паспорт. Это указывает на то, что она, вероятно, имела подданство Британии и Швеции.

Возле автомобиля была найдена девочка по имени Зайнаб семи-восьми лет, которая получила серьезные ранения. Также в машине находилась еще одна девочка в возрасте четырех лет, которая выжила и провела несколько часов, спрятавшись под юбкой убитой матери. Ее нашли невредимой спустя несколько часов после того, как на место происшествия прибыли эксперты.

фото, видео: telegraph.co.uk, vesti.ru

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