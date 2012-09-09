В Никарагуа проснулся вулкан Сан-Кристобаль: люди покидают свои дом

В Никарагуа проснулся вулкан Сан-Кристобаль. Перед извержением произошли три мощных взрыва.

Пепел и дым из кратера поднимаются на высоту до четырех километров. Рядом с вулканом проживают около 20 тысяч человек, многие из которых уже покинули свои дома. О жертвах данных пока нет, передают Вести.ру.

Сан-Кристобаль высотой 1745 метров является самой высокой горой в Никарагуа и одним из самых активных вулканов на тихоокеанском побережье страны.

Напомним, в марте этого года на Сицилии снова проснулся вулкан Этна. Из нового кратера вулкана, расположенного на юго-восточном склоне горы, был виден столб дыма высотой в шесть-семь километров, к тому же из кратера выбрасывалась раскаленная лава.

Фото; видео: vesti.ru

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