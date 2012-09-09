В Киеве снесли пешеходный мост

В Киеве на Почтовой площади, где сейчас идет реконструкция, снесли пешеходный мост, ведущий к Речному вокзалу. Вместо него нарисовали «зебру» на проезжей части, сообщает Сегодня.
Сотрудники речного экскурсионного агентства, которое расположено в здании Речвокзала говорят, что им «теперь не очень удобно, и людям, которые хотят поплавать на пароходике по Днепру. – Навигационный сезон закроется только в начале ноября».
Напомним, в июле текущего года на Почтовой площади началась реконструкция. В рамках реконструкции на площади собираются построить тоннель, а над ним сделать пешеходную зону.
фото Александра Яремчука, Сегодня.
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