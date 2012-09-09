Украина заняла четвертое место на Паралимпиаде

{1-}На Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная Украины стала четвертой в общекомандном зачете

В последний день соревнований украинские футболисты хотя и проиграли россиянам в финальном матче со счетом 0:1 (в футбольном паралимпийском турнире играют команды 7х7, составленные из больных ДЦП), но, тем не менее, положили в копилку команды очередную и последнюю серебряную медаль, которая позволила Украине обойти в конечном итоге Австралию, сообщает Интерфакс-Украина.

Всего в активе сборной Украины 84 награды: 32 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых медалей. У финишировавшей пятой Австралии 32 золотых, 23 серебряных и 30 бронзовых медалей (всего 85). А сборная США при большем общем количестве восхождений на пьедестал почета (98) завоевала 31 раз золото, 29 раз серебро и 38 раз бронзу.

Первое место на Паралимпиаде-2012 уверенно заняла сборной Китая, члены которой добыли 91 золото, 71 серебро и 65 бронз (всего 231 медаль). Второе место – у команды России (36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых наград – всего 102). Третье место у хозяев соревнований Великобритании, которая завоевала 120 медалей, из которых 34 золотых, 43 серебряных и 43 бронзовых.

Напомним, XIV Летние Паралимпийские игры проходили в Лондоне с 29 августа по 9 сентября. В соревнованиях приняли участие более 4000 человек. Медали были разыграны в 20 видах спорта.

155 украинских атлетов приняли участие в 12 видах спорта.

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