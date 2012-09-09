На Марсе обнаружены залежи глины

{1-}На Марсе зонд MRO обнаружил залежи глины со значительным содержанием молекул воды.

Астрогеологи уже заявили, что они могли возникнуть в результате излияния потоков лавы на поверхность красной планеты, а не на дне морей и рек, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

На поверхности Марса, как считают ученые, в глубокой древности, в Ноеву эпоху (3,8-3,5 миллиарда лет назад), существовали океаны и реки из жидкой воды. Масса и размеры красной планеты слишком малы для удержания большой и плотной атмосферы, в результате чего вода постепенно исчезла. Зонд MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) обнаружил во второй половине 2000-х годов множество отложений глины, внутри которой спрятаны молекулы воды. Это открытие посчитали свидетельством в пользу существования воды на древнем Марсе.

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Группа французских планетологов под руководством Алана Менье (Alain Meunier) из университета города Пуатье доказала, что такие глины могут возникнуть и без участия вод марсианских рек и океанов, обнаружив на Земле аналог марсианских пород в крайне неожиданном месте.

Ученый и его коллеги изучали образцы глины, извлеченные в разных уголках земного шара, сравнивая их со свойствами марсианских пород. Во время этого процесса астрогеологи натолкнулись на фрагмент материи, извлеченный с атолла Муруроа в Тихом океане.

По их словам, химический состав и физические свойства глины с полинезийского острова практически не отличались от аналогичных характеристик марсианских пород. Это позволяет предположить, что глины на Марсе возникли примерно по тому же сценарию, что и отложения с атолла Муруроа.

Здесь возникает парадокс - глина на атолле Муруроа возникла не в результате действия водных потоков, а в ходе вулканических процессов.

Как объясняют ученые, расплавленные породы под этим островом насыщены водой, углекислым газом и другими летучими веществами. При застывании потоков лавы, вырвавшихся в верхние слои земной коры, вода и другие легкие вещества покидают ее и вступают в серию сложных химических реакций.

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В результате этого пустоты между слоями застывшей магмы были заполнены кипящей "грязью", которая в последствие превратилась в особый вид глины, богатой железом и магнием и включающей в себя частички магматических пород. По словам ученых, некоторые марсианские метеориты, в частности, метеорит Лафайетта, содержат в себе именно такие глины.

Менье и его коллеги отмечают, что на Марсе присутствуют необходимые "ингредиенты" для формирования таких глин - многочисленные излияния базальтовых лав, богатых молекулами воды. В частности, такие вулканические породы присутствуют в долине Маринера - гигантской системе каньонов на экваторе красной планеты.

Тем не менее, нельзя исключать, что марсианские глины возникли "обычным" путем, в результате эрозии почвы и твердых пород потоками воды. Как отмечают исследователи, их теория может быть проверена на практике - в кратере Гейл, одной из основных целей марсохода Curiosity, присутствуют значительные залежи глины.

Если приборы Curiosity подтвердят теорию Менье и его коллег, то в таком случае нельзя будет исключать, что на Марсе никогда не существовало сколь-либо значительных объемов жидкой воды, – подчеркивают авторы статьи.

Фото: nasa.gov

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