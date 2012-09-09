Ибрагимович назвал себя легендой

{1-} Звезда Пари Сен-Жермен и шведской сборной Златан Ибрагимович в очередной раз продемонстрировал, что у него нет проблем с оценкой собственной значимости.

Ибрагимович был удостоен мемориальной доски, которая была установлена на стадионе в его родном городе Мальме, где во вторник состоится отборочный матч чемпионата мира 2014 года против команды Казахстана, пишет Террикон.

"Я очень горжусь тем, что мне оказали такое уважение. Это означает, что я чего-то добился в своей карьере и заставил это оценить. Обычно говорят, что человек не может быть легендой при жизни, но я легенда по крайней мере, в Мальме", - заявил Ибрагимович шведским журналистам.

Кроме этого, Ибрагимовичу не понравилось, что его сравнивают с Криштиану Роналду.

"Я вижу, вы пытаетесь сравнивать меня с одним футболистом, но я не собираюсь это обсуждать. Когда я забил Лиллю на первой минуте матча, оставалось играть еще весь матч. Я предпочитаю оставлять свою радость до конца матча, когда я уверен, что мы набрали три очка", - добавил Златан.

фото: dynamo.kiev.ua

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