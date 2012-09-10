"Автомобильная война" с Россией может привести к подорожанию всех иномарок

{1-}Украинские автопроизводители, из-за введеного Россией "утилизационного сбора", рискуют потерять российский рынок сбыта, который является одним из крупнейших, сообщает ТСН-Тиждень.

"Автомобильная война" с Россией может вылиться в подорожание всех иномарок, - утверждают эксперты.

Так, директор аналитической группы "Авоконсалтинг" Олег Омельницкий заявил: "Мы не можем ввести такие санкции только против России. Утилизационный сбор будут платить не только российские автомобили, но и немецкие, японские", - сказал он.

Этот сбор с 1 сентября Москва ввела для всех импортных авто. Авторы новации не скрывают, что таким образом решили защитить собственный автопром.

Свои обязательства перед вступлением в ВТО о снижении пошлины для иностранных авто Россия таким образом обошла - мировые автопроизводители остались ни с чем. И не они одни, потому что и украинские авто, которые до сих пор ввозили без пошлины, теперь резко вырастут в цене.

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Например, такой грузовик как КРАЗ, подорожает на 17 тысяч долларов. КРАЗ сейчас прекратил поставки в Россию.

Премьер-министр Николай Азаров тем временем заговорил о зеркальных мерах, то есть о введении "утилизационного сбора" в ответ. К стоимости авто, если такие меры будут приняты, он накинул 1000 долларов.

Но насолить только россиянам не выйдет, говорят эксперты.

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Подорожание иномарки на 1000 долларов Азаров называл гипотетически, потому что сколько именно будет составлять украинский утилизационный сбор, в правительстве еще не решили. Но сумму можно рисовать любую, поскольку никакого отношения к реальной утилизации ни в России, ни в Украине она не имеет.

Напомним, с 1 августа 2012 года в РФ вступил в силу закон о 30%-ном утилизационном сборе на отдельные виды колесных транспортных средств, в соответствии с которым за каждое транспортное средство, ввозимое в РФ либо произведенное в РФ, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности. Плательщиками сбора признаются лица, которые осуществляют ввоз автомобилей в РФ, а также лица, которые производят автомобили на самой территории России.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Николай Азаров пригрозил России санкциями в ответ на введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили, который приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в РФ и наоборот.

фото: profi-forex.org; видео: tsn.ua

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