На Харьковщине при разборке боеприпасов времен войны погиб человек

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В Изюмском районе Харьковской области при разборке обнаруженных ранее боеприпасов времен Великой Отечественной войны погиб человек.

По данным пресс-службы МЧС, при разборке найденных боеприпасов времен ВОВ произошел взрыв, при котором погиб житель г. Краматорск Донецкой области.

Взрыв произошел 9 сентября в 18:30 на берегу реки Северский Донец.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как ранее писал Главред, в начале сентября в Херсонской области пиротехники МЧС начали подготовку к разминированию корабля «Фрунзе», затонувшего во время Великой Отечественной войны. Сообщение о большом количестве боеприпасов времен войны, найденных на дне моря в районе Тендровской косы в Голопристанском районе, поступило 1 сентября.

По данным МЧС, пиротехники ведомства с начала года совершили 4 тысяч 539 выездов для обнаружения и обезвреживания боеприпасов.

В частности, изъято и уничтожено 35 295 боеприпасов, в том числе 1 785 авиационных бомб

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