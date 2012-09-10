Американцы назвали украинцев хилой нацией из-за "болезни цивилизации"

{1-}Украинцев нельзя назвать здоровой нацией. Скорее наоборот, здоровье среднестатистического украинца внушает опасение.

В рейтинге здоровья, составленном американской компанией Bloomberg, мы оказались между Ираком и Пакистаном на 99-м месте среди 145 стран, пишет ТСН.

По мнению экспертов, основной бич украинских детей - гиподинамия, которую еще иногда называют "болезнью цивилизации", неправильное питание, и педагогическая запущенность, а также экология и наследственность.

Наиболее здоровой страной оказался Сингапур, за ним следуют: Италия, Австралия, Швейцария, Япония, Израиль, Испания. Хуже всех здоровье у граждан африканских стран: Мозамбика, Чада, Республики Конго, Лесото и Свазиленда.

Среди стран бывшего СССР самый высокий уровень здоровья в Грузии, она расположилась на 71 месте, Армения делит 79 место с Латвией, Литва — 81, Таджикистан — 84, Узбекистан — 85, Азербайджан — 87, Белоруссия — 91, Россия — 97.

Однако, украинские врачи считают наше место обоснованным. У нас нет культа здорового образа жизни, зато не очень хорошая экологическая ситуация (еще дает о себе знать Чернобыль), широко распространены вредные привычки и высокая детская заболеваемость.

По поводу последнего пункта не так давно появилась еще более удручающая социология, правда, уже отечественная, выпущенная Минздравом: в Украине за 10 лет количество здоровых детей уменьшилось на треть. Заболеваемость растет за счет злокачественных новообразований, болезней эндокринной системы, органов дыхания и пищеварения. В Украине почти 18 тысяч детей-инвалидов, более 100 тысяч детей страдают ожирением.

По словам заместителя директора Института гигиены и медицинской экологии имени А.Марзеева, члена-корреспондента НАМНУ Надежды Польки, сегодня в школу "идет значительно больший процент больных детей, чем это было, скажем, двадцать лет назад. Материалы исследований, которыми я занимаюсь на протяжении 30 лет, свидетельствуют, что многие дети начинают обучение уже с хроническими заболеваниями и функциональными отклонениями", — утверждает медик.

фото: ladylike.in

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