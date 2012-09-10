Родные актера Белявского не верят в его самоубийство

{1-}Родные народного артиста России Александра Белявского, погибшего 8 сентября на 81-м году жизни, отрицают возможность самоубийства известного актера.

По их мнению, Белявский был человеком сильным и жизнелюбивым, потому не мог покончить с собой. Всему виной, считают родные, болезнь артиста, серьезно его подкосившая и напомнившая о себе в неподходящий момент, сообщает "Московский комсомолец".

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"Конечно, это несчастный случай, в этом я не сомневаюсь. Хоть он был очень болен, и сознание его изменилось, но думаю, что не мог он так кончить жизнь", – заявила изданию первая жена актера Валентина.

Того же мнения придерживается и старшая дочь артиста Надежда: "Люди с таким тяжелым заболеванием (в 2003 году актер перенес инсульт - прим. ред.), тем более, после ухудшения в последнее время... Знаете, что он всю жизнь прожил на пятом этаже, когда еще был с нами. Потом он жил в соседнем подъезде, и тоже на пятом этаже. Что происходило у папы в голове, мне трудно сказать, но явно были какие-то изменения... Он мог элементарно забыть, перепутать. Он много раз мне жаловался, показывал, что кружится голова. Но это точно не самоубийство: папа был настолько сильный, так любил жизнь... Борясь со своей тяжелой болезнью, он бы так никогда не сделал".

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Как ранее писал Главред, о гибели Александра Белявского стало известно 8 сентября. По данным правоохранительных органов, около 13:00 актер выпал из окна подъезда пятого этажа своего дома в Москве. Квартира семьи артиста находилась на третьем этаже. По одной из предварительных версий следствия, артист совершил самоубийство.

В то же время, соседи народного артиста не исключают, что он мог пойти на отчаянный шаг. "Он в последнее время много болел, поэтому я не исключаю, что он сознательно пошел на этот шаг. Может быть, он просто устал", - заявил один из его соседей. Того же мнения придерживается еще один жилец дома, в котором проживал Белявский: "Мне кажется, он страдал от невостребованности".

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Напомним, о том, что народный артист оказался всеми забыт и испытывал материальные трудности, заявил и его коллега Станислав Садальский. По мнению актера, Белявский покончил с собой из-за нищеты: "Не должны старые актеры жить в нищете, не должны они искать из нее выход в окнах!" Садальский даже обратился к председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову с требованием обеспечить достойное существование артистам.

Прощание с народным артистом состоится в среду, 12 сентября, в Доме кино. На каком кладбище похоронят актера, пока не сообщается.

фото: Первый канал

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