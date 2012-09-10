Паралимпиада в Лондоне завершилась "Фестивалем огня"

В Лондоне состоялось торжественное закрытие Паралимпийских игр, которое организаторы назвали "Фестивалем огня". Красочное представление завершилось передачей паралимпийской эстафеты хозяевам следующих Игр, которые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Шоу, посвященное древним традициям и праздникам Британии, официально завершило 11-дневные соревнования, которые организаторы назвали "величайшими Паралимпийскими играми в истории". Билеты на закрытие были все распроданы, сообщает BBC.

Церемония закрытия длилась два с половиной часа. Все это время спортсменов развлекали британская рок-группа Coldplay, сыгравшей композиции, посвященные четырем временам года, и такие звезды поп-музыки, как Рианна и Jay-Z. А во время исполнения песни Coldplay "Viva La Vida" посредством телемоста к выступлению присоединились артисты со всей страны.

В отличие от других паралимпийских церемоний, все 4200 участников Игр были рассажены вокруг основной сцены, оказавшись, таким образом, в самом центре представления.

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен, закрывая Паралимпиаду заявил: "Эти Игры изменили нас навсегда", - сказал он.

Паралимпийцы Элли Симмондс и Джонни Пикок помогли затушить пламя главного факела и раздать его по всему стадиону, символизируя "вечную природу пламени, которое горит среди нас".

Каждая из стран-участниц увезет с собой один из 200 медных "лепестков", из которых был составлен паралимпийский факел.

По словам организаторов, лондонские игры были самыми успешными в истории паралимпийского движения. Лондонская Паралимпиада войдет в историю и как самая посещаемая – организаторы продали 2,7 миллионов билетов.

Напомним, на Паралимпийских играх 2012 года сборная Украины стала четвертой в общекомандном зачете, завоевав 84 награды: 32 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Фото; видео: 1tv.ru

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