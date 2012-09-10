В Украине будут продавать таблетки морфия

{1-} В Украине к концу 2012 года морфий должен появится в аптеках. Во всем мире тяжелобольные или неизлечимо больные люди давно пользуются для снятия боли таблетированным морфием. В Украине же этот препарат был не зарегистрирован, и больным приходилось каждый раз просить сделать им укол.

Процедура регистрации морфия в таблетках уже начата и к концу этого года морфий должен появится в аптеках, сообщает Минздрав.

"Инъекции, как правило, должен кто-то делать, а значит тяжелобольной человек и его состояние зависит от медсестры, а таблетку можно принимать не по расписанию, не дожидаясь медсестры, а когда начинают мучить боли", - разъяснил преимущества такого вида препарата Николай Аникусько, заведующий хирургическим отделением Киевского городского онкологического центра, передает сайт Медвести.

Морфий в таблетках должен повысить качество жизни неизлечимо больных и тяжелобольных пациентов. Приобрести его можно будет строго по специальному рецепту в определенных аптеках с лицензией. Главная опасность распространения таблетированного наркотического препарата – предполагаемый интерес к нему среди наркозависимых людей, потому аптеки, предоставляющие морфий, должны будут качественнее охраняться.

Напомним, ранее премьер Николай Азаров заявлял о необходимости продажи лекарств, кроме самых элементарных, по рецептам.

фото: medlinez.ru

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