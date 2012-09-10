Жуткое ЧП на Донбассе: мать со старшей дочерью убили младшую

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В Донецкой области произошло жуткое происшествие: мать со старшей дочерью убили младшую, якобы из-за ревности, пишет Сегодня.

Жители поселка Кировск, что неподалеку от Красного Лимана, были повергнуты в ужас от услышанного. Мать и ее старшая, 19-летняя, дочь убили младшую, 14-летнюю Настю, а потом закопали в подвале своего частного дома. Почти полгода женщина получала на умершую девочку пенсию по инвалидности — у ребенка была эпилепсия.

Семья Агафоновых была вполне обычной, муж с женой — Виктор и Валентина, и две дочери — Рита и Настя. Девочки родились здоровыми, но вдруг тяжело заболевает младшая.

По рассказам сестры мужа Виктора Галины Рыбиной, Рита ей рассказывала, что мать в порыве гнева избила Настю до полуобморока. Вот после этого у девочки и начались приступы эпилепсии!» — говорит женщина.

Потом семья распалась. Муж продолжал помогать семье, особое внимание уделял Насте. С больным ребенком бывшая жена встречаться ему запрещала. «Она ревновала мужа к младшей дочке», — считает Галина. После ухода мужа Валентина пристрастилась к выпивке и совсем запустила дом.

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Пропажу Насти первыми заметили соседи. Они-то и обратились в поссовет, где семья состояла на контроле.

Соцработник Инна Худолей, которая посещала семью, пояснила: «Мать Насти долго утверждала, что отправила девочку к родственникам, но я чувствовала — что-то здесь не так. Поэтому я связалась со службой по делам детей и попросила организовать комиссию», - рассказала работник.

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Комиссию Валентина встретила в штыки — не хотела пускать в дом. «Мы ее все же уговорили, вошли, и тут она вдруг спросила: «Что, боитесь, что я вас убью?» —вспоминает Инна Худолей. На расспросы Валентина отвечала, что Настя уехала к родственникам в Донецк, откуда сбежала. Но никаких адресов не назвала. После этого милиция и обнаружила труп девочки, зарытый в подвале.

Валентина и Рита свою вину не признают. По их версии, ночью у девочки случился приступ, они, пытаясь его остановить, якобы хотели зафиксировать нижнюю челюсть Насти скотчем, но в темноте перепутали, и, скотчем обмотали шею. Когда приступ закончился, обе легли спать, а утром обнаружили, что Настя мертва. Тогда они испугались и закопали ее в подвале.

Однако, родственники Агафоновых в эту версию не верят и говорят, что Валентина виновна в гибели своей дочери. По их мнению, мотива было два — Валентина не любила младшую и ревновала ее к мужу, второе — не хотела ухаживать за ребенком, но хотела получать пенсию.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», санкция по которой — вплоть до пожизненного. Сейчас проводится экспертиза, причины гибели девочки устанавливаются. Подозреваемые мать и сестра девочки — на подписке о невыезде.

фото: uude.ru

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