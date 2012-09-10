Жуткое ЧП на Донбассе: мать со старшей дочерью убили младшую

10 сентября 2012, 10:22

{1-}

В Донецкой области произошло жуткое происшествие:  мать со старшей дочерью убили младшую, якобы из-за ревности, пишет Сегодня.  

Жители поселка Кировск, что неподалеку от Красного Лимана, были повергнуты в ужас от услышанного. Мать и ее старшая, 19-летняя, дочь убили младшую, 14-летнюю Настю, а потом закопали в подвале своего частного дома. Почти полгода женщина получала на умершую девочку пенсию по инвалидности — у ребенка была эпилепсия.

Семья Агафоновых была вполне обычной, муж с женой — Виктор и Валентина, и две дочери — Рита и Настя. Девочки родились здоровыми, но вдруг тяжело заболевает младшая.

По рассказам сестры мужа Виктора Галины Рыбиной, Рита ей рассказывала, что мать в порыве гнева избила Настю до полуобморока. Вот после этого у девочки и начались приступы эпилепсии!» — говорит женщина.

Потом семья распалась. Муж продолжал помогать семье, особое внимание уделял Насте. С больным ребенком бывшая жена встречаться ему запрещала. «Она ревновала мужа к младшей дочке», — считает Галина. После ухода мужа Валентина пристрастилась к выпивке и совсем запустила дом.

В Запорожье муж зарезал жену и застрелился из строительного пистолета

Пропажу Насти первыми заметили соседи. Они-то и обратились в поссовет, где семья состояла на контроле.

Соцработник Инна Худолей, которая посещала семью, пояснила: «Мать Насти долго утверждала, что отправила девочку к родственникам, но я чувствовала — что-то здесь не так. Поэтому я связалась со службой по делам детей и попросила организовать комиссию», - рассказала работник.

В Харькове африканец зарезал мать пятерых детей

 Комиссию Валентина встретила в штыки — не хотела пускать в дом. «Мы ее все же уговорили, вошли, и тут она вдруг спросила: «Что, боитесь, что я вас убью?» —вспоминает Инна Худолей. На расспросы Валентина отвечала, что Настя уехала к родственникам в Донецк, откуда сбежала. Но никаких адресов не назвала. После этого милиция и обнаружила труп девочки, зарытый в подвале.

Валентина и Рита свою вину не признают. По их версии, ночью у девочки случился приступ, они, пытаясь его остановить, якобы хотели зафиксировать нижнюю челюсть Насти скотчем, но в темноте перепутали, и, скотчем обмотали шею. Когда приступ закончился, обе легли спать, а утром обнаружили, что Настя мертва. Тогда они испугались и закопали ее в подвале.

Однако, родственники Агафоновых в эту версию не верят и говорят, что Валентина виновна в гибели своей дочери. По их мнению, мотива было два — Валентина не любила младшую и ревновала ее к мужу, второе — не хотела ухаживать за ребенком, но хотела получать пенсию.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», санкция по которой — вплоть до пожизненного. Сейчас проводится экспертиза, причины гибели девочки устанавливаются. Подозреваемые мать и сестра девочки — на подписке о невыезде.

фото: uude.ru

Новости по теме:

На Львовщине женщина заказала убийство бывшего мужа

Подробности гибели детей на Луганщине: их убивала мать-героиня

Похитители 3-летней девочки на Луганщине убивали и сжигали приемных детей
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять