Блохин рассказал о планах сборной в матче с Англией

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Национальная сборная Украины по футболу готовится к старту в квалификации ЧМ-2014. В матче против сборной Англии наша команда настроена на атакующий футбол.

Об этом заявил главный тренер сборной Олег Блохин, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Начинается квалификация чемпионата мира, а стратегия отбора, в котором мы не участвовали с осени 2009-го, имеет свои особенности. У нас говорят, как начнешь его, так и проведешь. А ведь речь идет о матче с Англией на Уэмбли, где любое набранное очко – в плюс. С другой стороны, наша команда сейчас заточена на атаку, она уже не может действовать иначе. Не те игроки. Если бы я сдерживал их, то как тренер поступал бы неправильно. Лучше предоставить ребятам свободу".

Тренер напомнил, что в сборной Украины плавно происходит смена поколений. После Евро-2012 сборную покинули Андрей Шевченко, Андрей Воронин и Александр Шовковский. Заменить прежних лидеров в команде стремятся молодые и амбициозные Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Денис Гармаш.

"Они уже готовы к выступлению на самом высоком уровне, закалку прошли. Больше никто не станет делать скидку на их молодость, – подчеркивает Блохин. – Кто-то из них должен стать новым лидером сборной, повести ее за собой".

В то же время он тренер сборной Украины оптимистично настроен на матч в Лондоне.

"Мы хорошо изучили команду хозяев, – подчеркнул. – Да, победить ее очень непросто, но кто сказал, что ей с нами будет легко?".

Как ранее писал Главред, в ходе пресс-конференции Блохин заявил, что будет доволен ничейному результату в матче отбора на Чемпионат мира-2014 против Англии.

«Я буду рад ничьей… Это топ-команды с которыми любое очко – важно», – сказал наставник украинской сборной.

По его мнению, для сборной главное брать очки в тех матчах, где это закономерно. В отборочном цикле для Украины довольно непростым соперником будет Черногория и Польша.

Напомним, 11 сентября в Лондоне состоится матч сборных Украины и Англии.

фото: euro2012.tsn.ua

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