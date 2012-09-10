В России перевернулся автобус с украинцами

{1-}

В Псковской области Российской Федерации произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины. Пострадали 8 человек.

"8 сентября в 17.45 на 59-м км автодороги Порхов–Успенье в Дедовичском районе 34-летний водитель Mercedes Sprinter на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся", – сообщает Псковская Лента Новостей.

В результате ДТП ранения получили 8 человек: водитель и 7 пассажиров. Все пострадавшие – граждане Украины. Они госпитализированы в Порховскую районную больницу.

Как ранее писал Главред, это не первый случай, когда микроавтобус с гражданами Украины попадает в ДТП в Псковской области.

Напомним, 1 августа на 18-м километре автодороги Опочка–Себеж автомобиль Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter с 8 гражданами Украины (водитель и 7 пассажиров), которые направлялись в Санкт-Петербург. В результате ДТП все восемь человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Опочецкую районную больницу.

фото: express-novosti.ru

Новости по теме:

В России украинцы попали в ДТП: 1 погиб, 8 пострадали

Ужасная авария с украинцами в Польше: все подробности

Ужасная авария с украинцами в Польше: все подробности