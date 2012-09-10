Хэй о победе Кличко: ему должно быть стыдно

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Виталию Кличко должно быть стыдно за бой по защите титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе с Мануэлем Чарром в Москве.

Об этом экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй, сообщает ИТАР-ТАСС. По его мнению, Кличко должно быть стыдно за такой бой, и во встрече с ним украинец не продержался бы и шести раундов.

"Я очень разочарован выступлением Виталия и хотел бы встретиться с ним и нокаутировать, — заявил Хэй. — Я увидел столько дырок у него в обороне. Со мной он не продержался бы шести раундов. Я бы его ошеломил градом ударов. Виталий — настоящий воин, но его подбородок слабее моего удара. Его выступление было ужасным. Ему должно быть стыдно".

В то же время, Хэй надеется, что в 2013 году Виталий согласится на поединок с ним.

"Менеджер Кличко Бернд Бенте сказал после боя Виталия с Дэвидом Чисорой, что тот должен встретиться со мной и победитель затем будет драться с украинцем, — напомнил британец. — Я свое дело сделал (выиграл у Чисоры нокаутом в 5-м раунде) и надеюсь, что Виталий сдержит слово и встретится со мной. Это будет самый важный бой — в Германии, и один из важнейших в истории бокса".

Как ранее писал Главред, Виталий Кличко утверждает, что направлял Хэю предложение встретиться в Москве вместо Чарра, но тот предпочел подписать контракт на поединок с Чисорой. При этом британский боксер время от времени использует Виталия и Владимира Кличко для самопиара, утверждая, что оба они боятся встречи с ним.

фото: worldboxingnews.net

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