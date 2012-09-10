В Украину пришли первые морозы

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В ночь на 10 сентября на территории Ривненской, Житомирской, Винницкой областей Украины были зафиксированы первые заморозки на высоте 2 см над почвой – до -1…-4 градуса по Цельсию.

По словам директора Украинского гидрометцентра МЧС Николая Кульбиды, в середине сентября синоптики прогнозируют первые заморозки на почве, сообщает УНИАН.

По словам директора Укргидрометцентра, в течение ближайших дней заморозки на почве прогнозируются на значительно большей территории.

Это обусловлено прохождением 14-16 сентября через территорию Украины атмосферного фронта, который обусловит снижение температуры воздуха до 16-21 градуса по Цельсию днем.

В то же время, как отметил Кульбида, 11-17 сентября в Крыму, южных, Закарпатской, Черновицкой, местами в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях, а 11-13 сентября и в Житомирской и большинстве западных областей ожидается чрезвычайная (5-го класса) и высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Как ранее писал Главред, в ближайшие дни ожидается погода без осадков. Будут прохладные утра, а днем – очень тепло. Ночью температура будет примерно 5-11 градусов тепла, а днем – 19-24 тепла. На юге и Закарпатье будет вообще тепло – до 28-30 тепла. То есть погода для этого времени будет очень хорошей.

фото: p roza.ru

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