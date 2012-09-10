Завтра в Украине будет тепло и сухо

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По всей Украине 11 сентября сохранится теплая и сухая погода.

Осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +6…+11°, на побережье морей до +15°, на севере Левобережья и в восточных областях местами +3…+5° тепла; днем +19…+24°, на Закарпатье и Прикарпатье до +28°.

В Киеве и области завтра – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в столице ночью +8…+10°, днем +21…+23°, по области – ночью +6…+11°, днем +19…+24°.

10 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +19…+22°, в Днепре возле Киева +17°.

Как ранее писал Главред, в ночь на 10 сентября на территории Ривненской, Житомирской, Винницкой областей Украины были зафиксированы первые заморозки на высоте 2 см над почвой – до -1…-4 градуса по Цельсию.

По словам директора Украинского гидрометцентра МЧС Николая Кульбиды, в середине сентября синоптики прогнозируют первые заморозки на почве.

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