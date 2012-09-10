Помогите спасти жизнь 4-летней Софийки!

{1-} 4-летняя Софийка Ситкина нуждается в срочной помощи. Врачи поставили девочке страшный диагноз - острая миелоидная лейкемия (рак крови), говорится в сюжете ТСН.

К сожалению, организм девочки негативно реагирует на противораковое лечение, поэтому поможет малышке только пересадка костного мозга.

Проблемы со здоровьем у дочери родители заметили весной этого года. Софийка простудилась, однако никак не могла выздороветь. Потом у нее увеличились лимфоузлы. Точный диагноз сразу не установили. Лечили Софию от гриппа, даже от свинки. Наконец обнаружили острую миелоидную лейкемию, - страшная болезнь убивает костный мозг и оттуда по всему телу разносит раковые клетки.

Несмотря на редкую болезнь, ни семья, ни врачи не теряют надежды спасти Софийку. После очередного курса химиотерапии встанет вопрос о немедленной пересадке. Германия, Беларусь, Австрия готовы принять девочку хоть завтра. Однако на операцию нужно собрать не менее 100 тысяч долларов, еще часть найдут у родственников. У родителей Софии только 2 месяца, чтобы собрать деньги на пересадку, иначе костный мозг от донора передадут другому.

У Софии скоро день рождения. Она мечтает о праздничном торте со свечами и о встрече дома с любимой кошкой. Хотя, говорит, сначала нужно выздороветь.

Реквизиты для помощи:

Наименование банка: ПриватБанк

Номер счета: 29244825509100 МФО: 305299 ОКПО: 14360570

Номер карты ПриватБанка 4149 4377 3073 2821, для Натальи Ситкиной

Телефон мамы, Натальи Ситкиной: 050334 26 42

Телефон папы, Владимира Ситкина: 097 541 15 10