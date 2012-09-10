В Сумах вооруженный мужчина захватил заложников в областной больнице

{1-} Вооруженный мужчина захватил в заложники двух человек - работников Сумской областной клинической больницы.

Об со ссылкой на представителя Управления Госслужбы охраны при УМВД Украины в Сумской области Игоря Садовского сообщает Укринформ.

«Около 11.00 группа задержания ГСО прибыла на вызов в областную клиническую больницу, где в холле терапевтического отделения вооруженный мужчина держал в заложниках двух медработниц», - отметил Садовский. По его словам, злоумышленник угрожал заложницам ножом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине наркоман взял в заложники пассажиров маршрутки

При задержании мужчины никто не пострадал. Установлено, что таким образом он пытался выяснить отношения со своей супругой, которая пребывала в больнице.

«За полгода сотрудники милиции пять раз задерживали 42-летнего злоумышленника за мелкие хулиганские действия. В последний раз - накануне, когда он угрожал физической расправой своей жене», - подчеркнул Садовский.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч.4 УК Украины (хулиганство).

Ранее «Главред» сообщал, что в Геническе Херсонской области мужчина в состоянии наркотического опьянения захватил маршрутку и взял в заложники ее пассажиров.

фото: iskra-news.info

Новости по теме:

Во Франции «Аль-Каида» захватила заложников

В Венесуэле зэки захватили почти 700 заложников

В Киеве вооруженный наркоман 2 дня держал в заложниках женщину и ребенка