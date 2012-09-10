Умер создатель ноутбука

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Британский дизайнер Билл Моггридж – разработчик первого в мире ноутбука – скончался в возрасте 69 лет от рака.

Он был первым, кто сконструировал саму технологическую модель компьютера, где системный блок был интегрирован с клавиатурой, а на всю эту конструкцию опускался монитор, сообщает Cybersecurity.ru.

Первый ноутбук Моггриджа, выпущенный в 1979 году под названием GRID Compac, весил 4,6 кг, а стоимость машины составляла более 8 тысяч долларов. На современные ноутбуки он был похоже весьма отдаленно.

Тем не менее, еще в 2010 году Моггридж стал обладателем почетного приза Принца Филипа за разработку ноутбука. Тогда организаторы церемонии награждения сравнили создание первого ноутбука с созданием космического шаттла, отметив его фундаментальный вклад в развитие современной вычислительной техники в целом.

Сам Моггридж утверждал, что первые модели ноутбуков, созданные по его дизайну, были преимущественно военными машинами, поскольку в быту у людей просто не было необходимости иметь переносной компьютер. Кроме того, цена в 8тысяч долларов также делала эту машину отнюдь не потребительской. Впоследствии права на производство Grid купила в 1988 году компания Tandy Corporation.

Кроме изобретения ноутбука, Моггридж также был одним из разработчиков «интерактивного дизайна» — дисциплины, которая концентрировалась на создании новых цифровых устройств и интерфейсов для взаимодействия человека и машины.

Как ранее писал Главред, к концу 2012 года в Украине планируют начать производство первого украинского планшета. Новинка будет носить название Aura HD mobility.

Производить "украинизированный" планшет будет компания "Инфомир", которая сейчас занимается производством IPTV-приставок и медиаплееров.

Планшет будет работать на базе Android 4.0, его технические характеристики компания пока что не раскрывает.

В продажу новинка поступит по цене в 1699 гривен. Производство этого планшета перенесено из Китая в Украину, где и будет реализоваться. Производство гаджета Aura расположится в Одессе.

фото cybersecurity.ru, ko.com.ua

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