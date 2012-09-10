На Донбассе банда пьяных спортсменов избила верующих

{1-} В Мариуполе Донецкой области группа хулиганов в спортивных костюмах избила верующих Церкви адвентистов седьмого дня в Украине.

Об этом со ссылкой на пресс-службу церкви сообщает «Интерфакс-Украина».

«Прихожане молитвенного дома одной из традиционных протестантских церквей в Мариуполе во время вечернего богослужения в пятницу, 7 сентября 2012 года подверглись избиению группой хулиганов. Три служителя адвентистской церкви получили различные телесные повреждения. Милиция задержала троих из группы злоумышленников, насчитывавшей около 12 человек», - говорится в сообщении пресс-службы церкви.

Инцидент начался, когда около 30 членов официально зарегистрированной общины Адвентистов седьмого дня проводили занятия хора в здании по ул. Николаевской 28, принадлежащем церкви на праве коллективной собственности.

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«Хулиганы в спортивных костюмах с признаками алкогольного опьянения начали с придирок к тому, что адвентисты не курят, и что именно они выкупили некогда пустовавшее здание детского сада. Затем к дебоширам присоединились их сообщники, поджидавшие на улице. Шестеро ворвавшихся на территорию молитвенного дома хулиганов стали избивать верующих во дворе и в фойе здания. Остальные из их группы находились за воротами, препятствуя прихожанам выходить на улицу», - отмечается в сообщении.

Адвентисты утверждают, что хулиганы избили пастора, старшего диакона и пресвитера. Прибывший на место происшествия наряд милиции задержал троих зачинщиков произвола над верующими, отметили в пресс-службе.

Пресс-офицер Мариупольского горуправления милиции Виктория Гуц подтвердила факт этого инцидента. Она также подтвердила, что есть задержанные, однако не указала их точное количество. По ее словам, в настоящее время проводится проверка по факту избиения верующих.

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фото: 20minut.ua

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