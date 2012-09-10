Сборная Украины настроена победить англичан - Хачериди

{1-} Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди поделился своими ожиданиями в связи с отборочным матчем ЧМ-2014 против сборной Англии, который состоится 11 сентября в Лондоне.

Хачериди рассказал, что украинские футболисты тщательно разбирали игру сборной Англии и настроены на победу, сообщает Динамо Киев от Шурика.">

«Смотрели два матча - наш с ними, который мы проводили на Евро-2012 и пятничный поединок отбора ЧМ-2014 Молдавия - Англия. Показалось, что Молдавия просто испугалась соперника и потому так крупно проиграла», - сказал футболист.

«Самое главное - не проиграть, уехать из Лондона с очками. Но настраиваемся на победу. Тем более, что мы совсем недавно очень удачно противостояли англичанам в Донецке, во время Евро-2012. Хотя, конечно, при этом мы понимаем, что на «Уэмбли» нам придется гораздо сложнее» - поделился Хачериди ожиданиям на игру.

Как ранее писал Главред, в ходе пресс-конференции Блохин заявил, что будет доволен ничейному результату в матче отбора на Чемпионат мира-2014 против Англии.

«Я буду рад ничьей… Это топ-команды с которыми любое очко – важно», – сказал наставник украинской сборной.

По его мнению, для сборной главное брать очки в тех матчах, где это закономерно. В отборочном цикле для Украины довольно непростым соперником будет Черногория и Польша.

фото:dynamo.kiev.ua

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