После ДТП в России четверо украинцев остаются в больнице

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Из восьми украинцев, пострадавших в ДТП на Псковщине (РФ), четверо остаются в больнице.

По данным пресс-службы МЧС Украины, трое из пассажиров автобуса после получения первой медицинской помощи продолжили путешествие к месту назначения.

Как ранее писал Главред, 8 сентября в 17.45 на 59-м км автодороги Порхов–Успенье в Дедовичском районе 34-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся.

По данным пресс-службы регионального УГИБДДД, в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 8 человек: водитель и 7 пассажиров. Все пострадавшие, граждане Украины, были госпитализированы в Порховскую районную больницу.

фото: express-novosti.ru



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