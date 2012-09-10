На Кировоградщине гаишник сбил насмерть велосипедистку

{1-} В пятницу, 7 сентября, в Кировоградской области произошло ДТП - инспектор ГАИ в нерабочее время на авто сбил 57-летнюю велосипедистку, которая от полученных травм скончалась.

Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

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«Инспектор ГПС ГАИ УМВД в Кировоградской области, находясь вне службы, управляя личным автомобилем на автодороге Александровка – Кировоград - Николаев неподалеку села Подлесное на неосвещенной части дороги совершил наезд на местную жительницу, которая двигалась на велосипеде по правой части дороги», - сказали в пресс-службе.

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Прокуратура Александровского района (Кировоградская область) возбудила уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть. По результатам медицинского осмотра признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.

Ранее «Главред» сообщал, что в Волынской области скончалась 27-летняя Анастасия Байда, которая 26 августа ехала на велосипеде, а ее сбил на джипе сотрудник Генконсульства Польши. После ДТП девушка таки не вышла из комы и скончалась в больнице.

фото: incidents.com.ua

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