Перед игрой с Украиной сборная Англии изменила состав

{1-} Расположение сборной Англии покинули заболевший Тео Уолкотт и Дэниэл Старридж, у которого возникли проблемы с желудком. В тоже время тренерский штаб английской команды вызвал на матч квалификации ЧМ-2014 против сборной Украины еще троих игроков, сообщает «Sports.ru»

Рой Ходжсон пригласил в сборную полузащитников - Адама Лаллану («Саутгемптон»), Джейка Ливермора («Тоттенхэм») и Рахима Стерлинга («Ливерпуль»).

Ранее сообщалось, что в отборочной игре ЧМ-2014 против сборной Украины точно не смогут принять участие Уэйн Руни, Эшли Коул, Джон Терри и Адам Джонсон.

Напомним, что сборная Украины в квалификации ЧМ-2014 выступает в группе Н с командами Англии, Польши, Черногории, Молдовы и Сан-Марино. Поединок на «Уэмбли», который пройдет 11 сентября, станет для украинской сборной первым в отборе. Согласно графику соревнований стартовый тур в отборочной группе команда Олег Блохина пропускала. Англичане же в поединке первого тура в пятницу разгромили Молдову с крупным счетом 5:0.

Как ранее писал Главред, в ходе пресс-конференции Блохин заявил, что будет доволен ничейному результату в матче отбора на Чемпионат мира-2014 против Англии.

«Я буду рад ничьей… Это топ-команды с которыми любое очко – важно», – сказал наставник украинской сборной.

По его мнению, для сборной главное брать очки в тех матчах, где это закономерно. В отборочном цикле для Украины довольно непростым соперником будет Черногория и Польша.

Новости по теме:

Блохин будет рад ничьей с Англией

Тренер сборной Англии назвал состав на игру с Украиной

Блохин назвал состав сборной на матч против Англии

Лидер сборной Англии получил страшную травму перед матчем с Украиной

Блохин рассказал о планах сборной в матче с Англией

Хачериди: за нашу игру никому не было стыдно

Украина проиграла Англии 0:1 и вылетела с Евро-2012