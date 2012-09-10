На Кипре ограбили известную актрису Инну Чурикову

{1-} В субботу, 8 сентября, неизвестные злоумышленники украли сейф с деньгами и ценными вещами из номера в кипрском отеле, где отдыхают супруги Инна Чурикова и Глеб Панфилов.

Об этом со ссылкой на посольство РФ в Никосии сообщает РИА Новости.

«Пропал гостиничный сейф, где находились их личные вещи, часть документов и денежные средства», - сказал представитель посольства.

При этом собеседник агентства уточнил, что действующие заграничные паспорта актрисы и режиссера, к счастью, украдены не были.

«Один паспорт в этом сейфе не находился, он сохранился, а другой был украден, а потом подброшен. Так что в настоящее время он возвращен владельцу», - сообщили в российском диппредставительстве.

По словам представителя посольства, воры проникли в номер, когда известная супружеская пара вышла на прогулку.

«Вышли на прогулку минут на 30-40, а когда вернулись, им сообщили о том, что найден их паспорт. Люди в ужасе и в недоумении - вроде не теряли, а потом, когда поднялись в номер, они увидели, что на месте нет сейфа», - рассказал собеседник агентства.

Расследованием этого инцидента занимается в настоящее время кипрская полиция. Актриса и режиссер еще в выходные написали заявление в полицию, копия которого поступила в российское посольство. Личности преступников (или преступника) пока не установлены. Посольство России на Кипре следит за ходом расследования.

Ранее «Главред» сообщал, что Инна Чурикова неоднократно попадала в различные передряги. Так, например, в 2007-м году она попала в ДТП, а в 2011-м актриса поскользнулась на мокром полу в аэропорту «Шереметьево» и получила перелом локтевой кисти и сильный ушиб правой ноги.

фото: unity.lv

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