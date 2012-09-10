В Лавре реконструировали 4-этажный "погребок", говорят – для братии

На территории Киево-Печерской лавры ведется реконструкция монастырского погреба и овощехранилища.

Об этом заявил главный архитектор Киево-Печерского заповедника Александр Романенко, отвечая на вопрос по поводу таинственного строительства 4-этажного здания, сообщает «Украинская правда».

«Речь идет о реконструкции монастырского погреба, который существовал на территории нижней Лавры еще в 80-х годах. На этой территории проживает братия монастыря, есть также кельи, и на этой территории в 80-е годы было создано монастырское овощехранилище», - сказал он.

«Сейчас речь идет о том, что это хранилище требует реконструкции. Оно находится в оползнеопасной зоне. По бюджетной программе Минрегионстроя были проведены противооползневые мероприятия, и во время них осуществляется реконструкция монастырского овощехранилища», - добавил Романенко.

По его словам, на эти действия была дана научно-проектная документация, в частности историко-градостроительное обоснование, согласованное с Министерством культуры.

«Это строительство направлено на то, чтобы минимизировать или вовсе исключить негативное влияние природных явлений на Лавру», - сказал Романенко.

На вопрос, реконструкция была согласована именно на 4 этажа, Романенко ответил: «Да, она согласована на тот объем, который вы видите».

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фото: tyzhden.ua

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