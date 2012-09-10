Украинцы купили долларов на 700 млн больше, чем продали

{1-} В августе коммерческие банки продали населению иностранной валюты на сумму 2,34 млрд. долларов, в то время как купили лишь 1,61 млрд. долларов.

Данный показатель в принципе сопоставим в среднем с показателями июня-июля текущего года, хотя он хуже весенних цифр (март-май), когда население выкупало на 0,3-0,5 млрд. долларов больше, чем продавало в банковских обменниках, сообщает «Дело».

За август официальный курс гривны к доллару не изменился и составил 799,3000 грн. за 100 долларов США; евро — снизился на 23,82 коп. (-2.43%) до 1 002,6419 грн. за 100 евро; российский рубль — вырос на 0,08 коп. (0.33%) до 2,4751 грн. за 10 российских рублей.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 47,35 млрд. долларов (с учетом операций Государственной казначейской службы Украины), увеличившись, таким образом, на 2,6%.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 502,7 млн. долларов США и составили 20,51 млрд. долларов.

Ранее «Главред» сообщал, что глава Нацбанка Сергей Арбузов заявил: изменений курса гривны не будет ни до конца года, ни в следующем году.

фото: УНИАН

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