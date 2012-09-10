Букмекеры ставят на проигрыш сборной Украины в матче с Англией

{1-} В вторник, 11 сентября, сборная Украины проведет свой первый матч отборочного цикла ЧМ-2014 — в Лондоне, на «Уэмбли», команда Олега Блохина сыграет со сборной Англии.

По мнению букмекеров, безусловным фаворитом в этой встрече является британская команда, сообщает «Динамо от Шурика».

Так, авторитетнейшая контора «William Hill» ставки на победу сборной Англии и в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 1.36, в то время как аналогичный показатель на успех Украины в шесть раз больше — 8.50.

Не очень вероятным исходом букмекеры считают и ничью — коэффициент ставок на такой результат завтрашнего матча составляет 4.40.

Ранее «Главред» сообщал, что защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди заявил: «Самое главное - не проиграть, уехать из Лондона с очками. Но настраиваемся на победу. Тем более, что мы совсем недавно очень удачно противостояли англичанам в Донецке, во время Евро-2012. Хотя, конечно, при этом мы понимаем, что на «Уэмбли» нам придется гораздо сложнее».

фото: bettingguide.org.uk

Новости по теме:

Перед игрой с Украиной сборная Англии изменила состав

Сборная Украины настроена победить англичан - Хачериди

Блохин будет рад ничьей с Англией