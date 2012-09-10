У Собчак окончательно отобрали 1,5 миллиона евро

{1-} Светская львица и телеведущая Ксения Собчак проиграла очередную битву с российским правосудием. Мосгорсуд, также как и его предшественник – Басманный суд, отказался вернуть сумму, изъятую во время обыска по делу о беспорядках на Болотной площади, а именно… 1 млн 480 тыс. евро, сообщает wmj.ru .

«Деньги не вернули, – прокомментировала телеведущая в Твиттере решение правового органа. – Обвинений нет, денег тоже… Реально налетчики».

Причина для невозвращения денежной суммы, действительно, пространная – следствие считает, что деньги могут пойти на финансирование новых митингов, ближайший из которых намечен на 15 сентября.

Кроме того, Ксения никогда и не скрывала своих заработков: «Годами работая одновременно во многих проектах, не имея выходных и от силы раз в год позволяя себе отпуск, я действительно хорошо зарабатываю. Вот уже несколько лет я вхожу в десятку самых богатых и успешных звезд шоу-бизнеса по версии знаменитого журнала «Форбс» и никогда не скрывала (в отличие от наших чиновников) своих высоких доходов».

Ранее «Главред» сообщал, что когда в квартире телеведущей проходил обыск, то «в восемь утра ворвались люди, не давали одеться, ограбили квартиру, унижали», - заявила Собчак.

фото: copoka-news.ru, wmj.ru

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