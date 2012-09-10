В Ужгороде пьяный милиционер сбил пешехода на «зебре»

{1-} В административном центре Закарпатской области – Ужгороде – произошло ДТП: пьяный сотрудник милиции на пешеходном переходе сбил человека.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Закарпатской области Викторию Попович сообщает УНИАН.

Прокуратура Ужгорода проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении старшего лейтенанта ужгородской милиции, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода.

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По словам Попович, 33-летний участковый инспектор ужгородской милиции 9 сентября около 10 часов вечера в нетрезвом состоянии сел за руль, и совершил наезд на 23-летнего ужгородца, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«После совершенного наезда пьяный милиционер еще столкнулся с другим автомобилем, который пропускал пешехода», - уточнила представитель прокуратуры.

Она также добавила, что травмированный милиционером парень получил тяжелые телесные повреждения, и теперь проходит лечение.

Ранее «Главред» сообщал, что 7 сентября, в Кировоградской области инспектор ГАИ сбил 57-летнюю велосипедистку, которая от полученных травм скончалась.

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