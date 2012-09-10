Янукович приказал поставить памятник автору «Ще не вмерла Україна»

Президент Виктор Янукович поручил Кабмину установить памятник автору гимна Украины и общественному деятелю Павлу Чубинскому, чей 175-летний юбилей исполняется в 2014 году,
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Премьеру Николаю Азарову поручено организовать конкурс на лучший проект памятника. А до 2014 года Кабмин и администрация Киевской области должны обеспечить изготовление и установление памятника на символической могиле Чубинского на территории Кнышового мемориального паркового комплекса в Борисполе.
Справка. Павло Чубинский (1839 — 1884) - украинский этнолог, фольклорист, поэт и общественный деятель, в 1862 году сочинил стихотворение «Ще не вмерла Україна», которое вместе с музыкой Николая Вербицкого легло в основу национального гимна Украины.
фото: borispol-rada.gov.ua
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