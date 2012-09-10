Поджигателю «Лексуса» харьковского судьи грозит 10 лет тюрьмы

Правоохранители наконец-то задержали 21-летнего ранее судимого жителя Харькова по подозрению в поджоге автомобиля Lexus судьи областного Апелляционного суда Владимира Плетнева. Парню грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает «Сегодня».

Напомним, «Лексус» служителя Фемиды ориентировочной стоимостью 60 тыс. долл пылал 30 января возле здания суда на площади Руднева.

Оказалось, из-за личной неприязни к законнику парень облил капот дорогого авто бензином и поджег.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по ст. 194 УК Украины. Если вину мстителя докажут, за «умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога», ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Ранее «Главред» сообщал, что судья Плетнев не связывал поджог своего автомобиля со своей профессиональной деятельностью.

фото: mediaport.ua

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