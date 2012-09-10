Одесского авторитета застрелили из любимого оружия киллеров

Стали известны подробности гибели одесского авторитета Владимира К. по прозвищу «Книжник», которого застрелил бывший сотрудник уголовного розыска по прозвищу «Миша Толстый». Оказалось, что стреляли из револьвера системы наган – любимого оружия киллеров, сообщает ТСН.

Две пули попали в тело мужчины, одна - в голову. От ранений он скончался на месте, а нападавший скрылся в неизвестном направлении и прячется от своих бывших коллег.

Рассказывать на камеру об инциденте работники бара, в котором перед инцидентом вместе пили водку убийца и погибший, отказались, а камера видеонаблюдения, установленная на дверях бара, не зафиксировала события. Как сообщил хозяин комплекса, видеонаблюдение не работает в них уже две недели.

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Не очень охотно комментируют инцидент и в милиции. Официально подтвердили, что стрелял их бывший сотрудник, который уволился из органов еще в 90-х. Убийца и жертва были хорошо знакомы. Что стало причиной конфликта, официальных версий пока нет. Согласно неофициальной, мужчины поссорились из-за девушки.

Экспертиза установила, что мужчина стрелял из револьвера системы наган - любимого оружия киллеров. После выстрела гильзы остаются в барабане, и экспертам трудно установить регистрационный номер оружия, из которого стреляли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. Подозреваемого 54-летнего мужчину объявили в розыск.

Ранее из источников в одесской милиции стало известно, что погибший Владимир К. был местным авторитетом, известным под прозвищем «Книжник».

А злоумышленник Михаил после увольнения из милиции также занялся нелегальным бизнесом. Он держал подпольный зал игровых автоматов и был известен как «Миша Толстый».

Фото: segodnya.ua

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