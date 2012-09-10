Табачник уверен, что языковой закон привлечет иностранных студентов

{1-} Глава Минобразования Дмитрий Табачник считает, что закон о языках будет способствовать притоку иностранных студентов в вузы Украины и развитию автономии вузов.

О этом он заявил в эфире радиостанции «Голос России».

«Этот закон будет способствовать автономии высших учебных заведений», - сказал Табачник и объяснил, что наличие в украинских вузах программ, прежде всего, на русском языке способствует притоку иностранных студентов, которые «платят в казну университета, обеспечивая развитие материальной базы, покупку оборудования».

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«У нас уже третий год подряд идет очень большой рост (числа) иностранных студентов. Конечно, мы ориентируем и политехнические и классические университеты, чтобы они переходили на магистратуру на английском языке. Но из 55 тысяч студентов-иностранцев из 130 стран, которые обучаются в Украине, подавляющее большинство - больше 50 тысяч - получают высшее образование на русском языке», - сказал Табачник.

Он добавил, что вузы Западной Украины, которые ранее категорически отказались от преподавания на русском языке, практически лишись иностранных студентов.

Министр также отметил, что в целом новый закон о языках никак не ущемляет положение украинского языка.

«Нельзя делать ставку, что этот закон антиукраинский или прорусский. Этот закон демократический, либеральный, цивилизационно очень важный», - сказал Табачник, добавив, что Минобразования готово его реализовывать.

Табачник привел в пример закарпатский город Берегово, где в начале сентября статус регионального языка получил венгерский.

«Нет никакой в этом трагедии. Во всех береговских школах остается обязательный стандарт украинский язык и украинская литература», - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Табачник заявил: языковой закон повлияет на госпрограммы только в одном направлении – это даст возможность учителям и ученикам больше сосредоточиться на качестве образования.

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