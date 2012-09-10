Украинская молодежка «пролетела» мимо Евро-2013

{1-} В понедельник, 10 сентября, молодежная сборная Украины по футболу (U-21) прекратила борьбу в отборочном турнире чемпионата Европы 2013 года.

Подопечные Павла Яковенко проиграли в последнем матче своей группы на выезде в Швеции со счетом 1:2, и заняли в итоге третье место, которое не позволяет продолжать борьбу в раунде плей-офф, сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинцы набрали за 10 туров 17 очков. Первое место в группе завоевали молодые шведы, в активе которых 22 балла, на втором месте финишировали словенцы (20 очков).

Евро-2013 среди молодежи состоится в Израиле. Матчи турнира пройдут с 5 по 18 июня 2013 года.

Украинская «молодежка» принимала участие в предыдущем чемпионате Европы 2011 года в Дании, где не смогла выйти из группы.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 11 сентября, национальная сборная в Лондоне играет со сборной Англии.

фото: tsn.ua

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