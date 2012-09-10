Кабмин должен паралимпийцам более 43 млн гривен

{1-}За полученные награды на нынешних Паралимпийских играх Кабмин должен выплатить украинским паралимпийцам более 43 млн грн призовых. Об этом рассказал президент Национального Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич

На сегодня соответствующее положение, принятое Кабмином, предусматривает, что за золотую медаль выплачиваются премиальные в размере 700 тыс. грн, за серебряную награду - 500 тыс. грн, а за бронзовую - 350 тыс. грн, сообщает ZAXID.NET.

Следовательно, за 32 золотые медали, полученные украинскими паралимпийцами, государство должно выплатить 22,4 млн грн, за 24 серебряные - 12 млн грн, а за 28 бронзовых - 9,8 млн грн.

Впрочем, Валерий Сушкевич сказал, что не знает, когда эти премиальные будут выплачены и будут ли выплачены вообще.

Напомним, в общем зачете Украина заняла на Паралимпийских играх в Лондоне четвертое место.

Всего в активе сборной Украины 84 награды: 32 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых медалей. У финишировавшей пятой Австралии 32 золотых, 23 серебряных и 30 бронзовых медалей (всего 85). А сборная США при большем общем количестве восхождений на пьедестал почета (98) завоевала 31 раз золото, 29 раз серебро и 38 раз бронзу.

Первое место на Паралимпиаде-2012 уверенно заняла сборной Китая, члены которой добыли 91 золото, 71 серебро и 65 бронз (всего 231 медаль). Второе место – у команды России (36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых наград – всего 102). Третье место у хозяев соревнований Великобритании, которая завоевала 120 медалей, из которых 34 золотых, 43 серебряных и 43 бронзовых.

Напомним, XIV Летние Паралимпийские игры проходили в Лондоне с 29 августа по 9 сентября. В соревнованиях приняли участие более 4000 человек. Медали были разыграны в 20 видах спорта.

155 украинских атлетов приняли участие в 12 видах спорта.

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