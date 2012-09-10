В Харькове разбирают взорвавшийся дом

{1-}В Харькове начался демонтаж стен дома, поврежденного в результате взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По словам генерального директора ООО «Стальконструкция», которое проводит работы, Сергея Евеля, работы по демонтажу стен дома проводиться круглосуточно до 1 октября.

Евель отметил, что на сегодняшний день уже демонтированы стены помещений на трех этажах - десятом (техническом), девятом и восьмом. Сейчас разбирают стены седьмого этажа.

К работам привлечено 10 единиц техники и 50 рабочих. Периметр дома огражден забором. Здание охраняет милиция.

Евель отметил, что после демонтажа стены начнут восстанавливать. Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Парамонова, сейчас продолжается описание имущества харьковчан, квартиры которых повреждены взрывом.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 4 августа, утром в Харькове в многоэтажном доме по ул.Слинько, 2-б в одной из квартир, расположенной на 3-м этаже, произошел взрыв, в результате которого пострадали 4 человека. В результате взрыва отошла наружная стена дома, были также зафиксированы повреждения перекрытий между 2-м и 3-м, а также 3-м и 4-м этажами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, приехавший на место происшествия, сообщил людям, что их будут отселять, поскольку, по мнению специалистов, дом полностью подлежит перепланировке. Он пообещал также, что уже в течение дня жильцам будет предоставлено временное жилье и что жильцы дома получат матпомощь в размере 1 тыс. грн на человека. По его словам, решение о дополнительной материальной помощи будет приниматься в каждом конкретном случае.

Также напомним, что следственное управление прокуратуры Харьковской области возбудило уголовное дело по факту взрыва по ч.2. ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

фото: vk.com

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