Шовковский объяснил, почему ушел из сборной

{1-}Легендарный вратарь киевкого "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Шовковский объяснил причину, по которой он принял решение завершить выступления в национальной команде.

Впервые после того, как главный тренер сборной Украины Олег Блохин объявил об окончании международной карьеры Александром Шовковским, причины своего решения объяснил сам вратарь "Динамо", сообщает Корреспондент.

"Учитывая возраст и то, что на протяжении уже нескольких чемпионатов кряду мне ни разу не удавалось закончить сезон без травм, я пришел к выводу, что не смогу уже быть настолько полезным, как мне хотелось бы, и сборной Украины, и своему клубу!, — сказал Александр в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Александр Шовковский получил травму во время матча Чемпионата Украины, в котором Динамо на выезде минимально обыграло Волынь 1:0.

У голкипера диагностировали внутрисуставное повреждение плеча. Шовковскому пришлось перенести операцию, из-за чего вратарь сборной Украины пропустил Евро-2012.

Ранее «Главред» сообщал, что из национальной сборной ушли форварды Андрей Шевченко и Андрей Воронин.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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