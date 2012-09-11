В Таиланде полиция на крыше жилого дома нашла шесть тигров

{1-} В пригороде столицы Таиланда Бангкока на крыше пятиэтажного жилого дома полиция обнаружила пять нелегально отловленных взрослых тигров и тигрицу. Об этом сообщает сайт таиландской газеты Кхом Чат Лык.

Проверив информацию, полученную на допросе от арестованного на прошлой неделе нелегального дилера по продаже животных, группа сотрудников подразделения полиции Таиланда по борьбе с правонарушениями в отношении диких животных и окружающей среды произвела обыск в пятиэтажном многоквартирном доме в районе административной границы между провинцией Патхум Тхани и Бангкоком, пишет РИА Новости.

На крыше здания они обнаружили клетки с пятью взрослыми тиграми и тигрицей, говорится в сообщении газеты.

Полицейские также арестовали владельца здания, 29-летнего Сурасака Бунтхиентхонга, который и содержал тигров на крыше принадлежащего ему дома.

Животные временно переданы сотрудникам отдела лесного хозяйства и охраняемых заповедников соседней провинции Ратчабури, в которой есть условия для их временного содержания. Им будут сделаны анализы на ДНК, чтобы точно определить их происхождение, сообщает издание.

Подпольная торговля дикими животными или их тушами и частями туш приобретает все большие масштабы в Юго-Восточной Азии, считают полицейские эксперты.

На недавнем совещании руководителей правоохранительных органов стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Филиппины, Индонезия, Малайзия, Бруней, Камбоджа и Сингапур, вопрос о нелегальном отлове и контрабанде диких животных обсуждался как растущая общая проблема для всех стран блока.

Части туш и органы диких животных являются сырьем для производства некоторых лекарств, используемых в китайской медицине, а также используются в качестве амулетов, якобы приносящих здоровье и долголетие.

Новости по теме:

В Таиланде слон искалечил украинского туриста

В Таиланде над буддийским храмом сФОТОграфировали «ангела»

В Камеруне браконьерами убиты 450 слонов

В Таиланде показ порнографии сорвал работу парламента

В Таиланде горела гостиница: более 300 пострадавших