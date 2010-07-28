Франция объявила войну

Франция находится в состоянии войны с «Аль-Каидой». С таким заявлением выступил премьер-министр страны Франсуа Фийон после того, как появились сообщения, что боевики экстремистской организации убили заложника - гражданина Франции, 78-летнего инженера Мишеля Жермано, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press. Глава французского правительства заявил также, что информация об убийстве заложника может оказаться вполне достоверной. Однако политик подчеркнул, что убийство могло произойти до, а никак не после операции по его освобождению, предпринятой на прошлой неделе при «технической и логистической» поддержке Франции, но не давшей результатов. Фийон также сообщил, что Франция будет более плотно сотрудничать с правительствами государств северо-запада Африки, борющихся против террористов «Аль-Каиды», в том числе Мавритании, Мали, Алжира и Нигера. Накануне информацию о гибели французского заложника подтвердил президент Франции Николя Саркози, пообещав, что виновники «не уйдут безнаказанными». Напомним, 25 июля представители «Аль-Каиды в мусульманском Магрибе» заявили, что Жермано был убит, что стало местью организации за шестерых ее членов, уничтоженных в результате спецоперации мавританских военных.